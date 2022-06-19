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«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в московском регионе до вечера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и грозы в Москве и Московской области. Об этом сообщается в воскресенье, 19 июня, на сайте Гидрометцентра России.

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Предупреждение специалистов о грозе и сильном ветре со скоростью при порывах до 15 м/с будет действовать до 21:00 19 июня.

Днем в Москве будет тепло: температура воздуха составит от +23 до +25 градусов, ночью — от +14 до +16 градусов.

На территории Московской области синоптики обещают от +20 до +25 градусов в дневное время и +11...+16 градусов ночью.

Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.

16 июня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал отсутствие жары в Москве до конца недели. Температурные показатели составят от +20 до +25 градусов, что является «нормальным летом в московском исполнении».

13 июня Вильфанд рассказал, что наступившее лето в европейской и южной частях России будет жарким: температура будет подниматься выше средних значений. Однако специалист призвал не ждать дословного воплощения долгосрочных прогнозов, отметив, что ученые могут лишь сформулировать приблизительный погодный сценарий.

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