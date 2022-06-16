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Вильфанд заявил об отсутствии жары в Москве до конца недели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Жары в Москве не будет до конца недели. Температура воздуха сохранится в пределах 20-25 градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг, 16 июня.

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«В основном температурный фон будет таким: ночью +10...+15 градусов, днем +20...+25 градусов. Это нормальное лето в московском исполнении. Во второй половине дня в воскресенье температура будет уже вблизи 25-градусной отметки. По первым расчетам, в понедельник [20 июня] температура будет еще выше +25...+27 градусов, даже до +29 градусов», — рассказал он ТАСС.

Вильфанд добавил, что повышение температуры будет кратковременным и уже на следующий день показатели вернутся к норме.

«До конца недели будет абсолютно нормальная, естественная для Москвы погода, характерная для середины месяца, для четвертой пятидневки июня», — отметил синоптик.

13 июня Вильфанд рассказал, что наступившее лето в европейской и южной частях России будет жарким: температура будет подниматься выше средних значений. Однако он призвал не ждать дословного воплощения долгосрочных прогнозов, отметив, что ученые могут лишь сформулировать приблизительный погодный сценарий.

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