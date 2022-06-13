Вильфанд спрогнозировал температуру выше нормы летом в России

Лето 2022 года в европейской и южной частях России обещает быть жарким: температура будет подниматься выше средних значений. Об этом в понедельник, 13 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге, где Краснодарский край, Крым, Ставрополье, там температура будет выше, чем в прошлом году и с меньшим количеством осадков. А вот наиболее высокая вероятность того, что температура будет выше нормы, это в Красноярском крае и Якутии», — заявил он в беседе с URA.RU.

В умеренных широтах, по словам специалиста, лето, скорее всего, будет не таким жарким, как в прошлом году.

Вместе с тем Вильфанд призвал не ждать дословного воплощения долгосрочных прогнозов. Он отметил, что ученые могут лишь сформулировать приблизительный погодный сценарий.

«Когда речь идет о долгосрочном прогнозе, степень уверенности не может быть более 65–67%», — заключил метеоролог.

Ранее, 10 июня, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что купальный сезон в Центральной России можно будет открывать к 18–19 июня.

7 июня Вильфанд назвал возможные сроки начала купального сезона в Москве. По его словам, дети могут купаться в водоеме, если температура воды там не менее 22 градусов. Взрослые могут купаться, если вода выше 20 градусов. В столичных водоемах вода достигнет такой температуры к середине следующей недели, заявил эксперт.