На донецкой конюшне из-за обстрелов ВСУ сложилась катастрофическая ситуация

Из-за обстрелов со стороны Украины в Донецке в тяжелом положении оказались не только люди, но и животные. Президент общественной организации клуб конного спорта «Ягуар» Юлия рассказала «Известиям», что из-за регулярных ударов украинских боевиков ситуация на донецкой конюшне близка к катастрофе.

ВСУ регулярно обстреливают территорию, а также заминировали поля. Из-за чего некоторые работники боятся выехать за сеном для животных. При этом запасы кормов заканчиваются.

«Ситуация на самом деле близка к катастрофической, потому что кормов сейчас почти не достать, много фермеров мобилизованы и поля заминированы, люди просто боятся выезжать на поле элементарно покосить сено», — отметила она.

Также Юлия рассказала, что животные боятся обстрелов, их реакция может привести к тому, что лошадь травмирует сама себя.

Ранее 19 июня военный корреспондент «Известий» Даниил Емельянов 19 июня показал последствия обстрелов Донецка украинскими войсками. На кадрах видны выбитые окна в домах и поврежденные здания.

Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».