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Foreign Affairs заявил о шоке США из-за отказа стран Юга идти против России

Foreign Affairs заявил о крахе попыток США настроит страны Юга против России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Попытки властей США перетянуть страны Юга на свою сторону в вопросе антироссийских санкций оказались безуспешными. Об этом 15 июня заявил журналист Брюс Джонс в своей статье, опубликованной в издании Foreign Affairs.

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«Нейтралитет этих стран шокировал Вашингтон», — говорится в публикации.

Джонс считает, что такая позиция глобального Юга по украинскому кризису объясняется тем, что США десятилетиями игнорировал интересы этих стран.

«На фоне обостряющегося соперничества с Китаем и Россией Штаты обеспокоены перспективой возрождения блока неприсоединившихся стран, намеренных остаться в стороне от этого геополитического соперничества или даже столкнуть Запад и его противников друг с другом», — отметил он.

Журналист добавил, что африканские и латиноамериканские дипломаты раскритиковали чрезмерную приверженность Белого дома международному порядку, основанному на интересах США.

Ранее, 12 июня, сообщалось, что многие страны Азии, Африки и Южной Америки сохраняют отношения с Россией и сопротивляются призывам США присоединиться к антироссийским санкциям. Отмечалось, что американский лидер Джо Байден стремится оказать влияние на Индию, Бразилию, Израиль и страны Персидского залива, чтобы они ввели санкции против Москвы, оказали на нее дипломатическое давление и предоставили Киеву военную помощь.

Однако американские чиновники заявили о трудностях, которые связаны с попытками повлиять на другие страны, чтобы изолировать Россию.

В мае министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что позиция Запада, который требует от других стран присоединяться к санкциям против России, является «невоспитанной» и «наглой».

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля.

Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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