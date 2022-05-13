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Лавров назвал призывы присоединяться к санкциям против РФ невоспитанной позицией

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Фото: REUTERS/Russian Foreign Ministry
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Позиция Запада, который требует от других стран присоединяться к санкциям против России, является «невоспитанной» и «наглой». Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров 13 мая по итогам заседания Совета глав МИД стран СНГ в Душанбе.

Он рассказал, что американская сторона, собирая на разных уровнях представителей центральноазиатских стран, требует не продолжать сотрудничество с Россией, а делать ставку на США. По его словам, то же самое высказывается и в отношении Китая.

«На редкость самоуверенная, наглая, невоспитанная позиция. Так я назову действия наших западных коллег», — сказал он.

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Министр отметил, что Россия и ее партнеры по Организации договора о коллективной безопасности выступают против односторонних действий западных стран, которые направлены на развал экономических, торговых, транспортных связей.

Ранее 13 мая зампредседателя комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями» выразил мнение, что ограничительные меры Запада в отношении России демонстрируют закат американоцентричной эпохи. Он также отметил, что антироссийские санкции влекут за собой надвигающийся глобальный голод и закат промышленно-производственной базы Евросоюза.

В этот же день заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что из-за введенных в отношении России санкций миру может угрожать политический, финансовый, продовольственный кризисы. Кроме того, по его словам, может разрушиться ряд глобальных цепочек поставок товаров, а также возможен крах деятельности иностранных авиакомпаний, которым запрещены полеты над РФ.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Россия успешно справляется с санкциями Запада. Он отметил, что те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для ЕС и беднейших стран.

Запад усилил санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ограничения в том числе направлены против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе также звучат призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.

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