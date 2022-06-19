Microsoft запретила пользователям из России установку Windows 11 и 10

Американская корпорация Microsoft запретила пользователям из России скачивать Windows 10 и 11, образцы этих операционных систем, а также программу Media Creation Tool с официального сайта компании. Другие продукты компании пользователям из России также недоступны, сообщил портал Сnews.

Если попытаться загрузить образ диска Windows 11 (ISO) с сайта компании, возникает ошибка.

«Возникла проблема с вашим запросом. Для получения помощи посетите контактную страницу службы поддержки «Майкрософт», — говорится в сообщении на сайте.

Если пробовать скачать Windows 10, то появляется ответ «404 — File or Directory not found».

Загрузить все продукты компании можно при использовании VPN-сервиса. Также необходимо сменить язык сайта на любой, кроме русского.

Ситуацию в компании пока не комментировали.

8 июня стало известно, что Microsoft существенно сократит свою деятельность на территории России, при этом компания продолжит выполнять уже существующие обязательства перед российскими клиентами. Отмечается, что в результате сокращения деятельности в РФ пострадает свыше 400 сотрудников корпорации.

4 марта Microsoft приостановила продажи и предоставление услуг в России. Тогда в корпорации заявили, что тесно работают в связке с правительствами США, ЕС и Великобритании, поэтому и приняли решение приостановить многие аспекты бизнеса в России в соответствии с решениями этих правительств о введении антироссийских санкций.