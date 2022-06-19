Названы вакансии в медицинской сфере с зарплатой до 350 тыс. рублей

Ко Дню медицинского работника, который отмечается в России 19 июня, «Работа.ру» составила рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в области медицины.

Согласно данным сервиса, на самую большую зарплату в Москве может рассчитывать зубной техник с опытом работы не менее трех лет. Он должен уметь изготавливать несъемные конструкции, работать с пресс-керамикой и цирконом. Такому специалисту работодатели готовы платить от 100 тыс. до 350 тыс. рублей в месяц.

Следующим идет стоматолог-имплантолог в Астрахани с зарплатой от 120 тыс. до 300 тыс. рублей. От соискателя требуется опыт работы имплантологом от трех лет, действующий сертификат по специальности «Стоматология хирургическая» и/или «Челюстно-лицевая хирургия».

На третьем месте — психиатр-нарколог в московском медицинском центре с зарплатой до 250 тыс. рублей. Специалисту предстоит заниматься диагностикой и лечением зависимостей и психиатрических расстройств, а также мотивационной работой с пациентами и их родственниками.

В Нижнем Новгороде востребован врач-косметолог. В центре эстетической медицины города ему готовы предложить до 180 тыс. рублей. От кандидата требуется высшее медицинское образование, наличие действующего государственного сертификатов по дерматовенерологии и косметологии, а также сертификаты по контурной пластике и биоревитализации.

На доход до 160 тыс. рублей может рассчитывать офтальмолог государственного медицинского учреждения в Калуге, а до 150 тыс. рублей — врач‑оториноларинголог многопрофильного медицинского центра в Красноярске.

От 95 тыс. рублей предлагают врачу анестезиологу-реаниматологу Национального медицинского исследовательского центра в Санкт-Петербурге. Специалист будет работать в палатах реанимации и операционной по профилю акушерство и гинекология по сменному графику.

Ранее, 3 июня, сообщалось, что по итогам мая 2022 года выросло число вакансий в сферах строительства и туризма. В числе лидеров индустрия ресторанного бизнеса и развлечений, а также бьюти-сфера, где количество вакансий возросло на 15%. Всего в мае число опубликованных вакансий на платформе увеличилось на 6%.

1 июня гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин заявил, что в России сохраняется благоприятная ситуация на рынке труда, уровень безработицы в апреле составил 4,0%, став минимальным за последние 10 лет. Число безработных составило 3 млн человек, что на 22,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 2,4% меньше, чем в марте этого года.