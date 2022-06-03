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В сферах строительства и туризма число вакансий выросло на 16%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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По итогам мая 2022 года число вакансий в сферах строительства и туризма выросло на 16%. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «Авито Работы» в пятницу, 3 июня.

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В числе лидеров индустрия ресторанного бизнеса и развлечений, а также бьюти-сфера, где количество вакансий возросло на 15%. Всего в мае число опубликованных вакансий на платформе увеличилось на 6%, сообщили эксперты.

В начале весны 2022 года на рынке труда отмечался небольшой спад, однако уже в мае ситуация изменилась: число открытых вакансий увеличилось на 6% по сравнению с апрелем 2022 года, добавили в компании.

«Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. Примечательно, что рост наблюдается на фоне майских праздников, когда на рынке труда происходит традиционный спад. Также в ряде отраслей сейчас начался высокий сезон. Например, подобная ситуация характерна для строительной и туристической отраслей, бьюти-сферы», — сказал управляющий директор платформы «Авито Работа» Артем Кумпель.

В топ-5 групп профессий, в которых отмечается наибольший рост, вошли: «Строительство» (+17%), «Туризм, рестораны» (+17%), «Искусство, развлечения» (+16%), «Фитнес, салоны красоты» (+16%), «Продажи» (+5%), сообщили аналитики.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в 9:00 3 июня:

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