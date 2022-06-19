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В России появятся «бесплатные» квартиры

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Россияне теперь могут бесплатно пожить в новостройках — застройщики в регионах готовы предоставлять свои квартиры для тест-драйва потенциальным покупателям. Об этом «Известиям» сообщили в федеральной компании «Этажи».

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«Мы провели переговоры с девелоперами и часть из них готова помимо традиционных шоурумов, где можно оценить квартиру с ремонтом, согласились запустить проекты по реальному тестированию квартир. Потенциальные покупатели смогут в реальности «примерить» на себя будущую квартиру, оценить качество строительства, шумоизоляцию, удобство района», — рассказал руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Конкуренция за покупателей среди застройщиков сейчас высокая, поэтому уровень креатива в стимулировании продаж в ближайшее время будет только расти, уверен он.

Тест-драйв квартир пока не носит массового характера, но интерес к нему со стороны потенциальных покупателей квартир достаточно высокий. Мало того, такой вариант интересен для иногородних покупателей, которым не нужно нести дополнительные затраты на аренду жилья при приезде на просмотр.

«Сейчас девелоперы понимают, что те, кто держал деньги на депозитах под высокие проценты, закрывают свои вклады и ищут варианты полного или частичного инвестирования своих сбережений. Не исключено, что часть средств со вкладов россияне начнут использовать для первоначального взноса и оформлении ипотеки под вновь снизившуюся процентную ставку», — сказал Зайцев.

Эксперт уверен, что спрос на недвижимость в ближайшее время будет расти и восстановится до уровня допандемийных значений.

«Главное, чтобы на рынке соблюдалась конкуренция между готовым жильем и новостройками, а для этого необходимо продолжить снижение ставок и на вторичную недвижимость. Это создаст дополнительную конкуренцию на рынке и будет сдерживать рост цен, которые за последние пару лет оказались реально перегретыми», — заключил эксперт.

По данным Минстроя РФ, по итогам первых пяти месяцев 2022 года в России ввели в эксплуатацию 44,5 млн кв. м жилья, что на 54,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным «Сбера», в I квартале 2022 года активность застройщиков снизилась более чем на треть — настолько реже они стали обращаться за проектным финансированием в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Спрос на квартиры в России за последние месяцы упал на 50–99% в зависимости от региона.

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