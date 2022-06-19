За сутки в России ликвидировано 29 лесных пожаров

За прошедшие сутки в России ликвидировано 29 лесных пожаров на площади почти 1,2 тыс. га, передает телеканал «Известия». В стране действует 54 природных возгорания на площади 38,3 га. Наиболее серьезная ситуация на Чукотке. В регионе зафиксированы шесть пожаров на площади 29 тыс. га. Режим ЧС введен в трех субъектах страны.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.