Более 60 человек погибли в Индии из-за наводнений

Индийские штаты Ассам и Мегхалая пострадали от разрушительных наводнений, погибли как минимум 62 человека. Об этом 19 июня сообщил портал NDTV.

Только накануне в Ассаме из-за непрекращающихся дождей и наводнения погибли восемь человек, среди них — четверо детей. Как минимум восемь человек числятся пропавшими без вести.

В этом штате 32 из 33 районов затоплены, более 156 тыс. человек перебрались в лагеря временного размещения. Ливни и оползни повредили не менее 230 дорог и 16 мостов.

«Ситуация очень плохая. Мы изо всех сил стараемся помочь людям. В пострадавших от наводнения районах строятся временные мосты, чтобы добраться до людей», — отметил министр водных ресурсов Ассама Пиюш Хазарика.

По меньшей мере 5 тыс. человек пострадали в Мегхалае.

Накануне премьер-министр Индии Нарендра Моди поговорил с главным министром Химантой Бисвой Сармой и заверил население во всей возможной помощи пострадавшим от стихийного бедствия.

В июле 2020 года в результате наводнений в Индии погибли по меньшей мере 100 человек, значительнее всего от стихийного бедствия пострадал также Ассам. Потоками воды были уничтожены 3 тыс. деревень в 25 из 33 округов штата. Власти создали более 50 тыс. временных лагерей.