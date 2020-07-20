Жертвами наводнений в Индии стали 100 человек

В результате наводнений в Индии погибли по меньшей мере 100 человек, значительнее всего от стихийного бедствия пострадал северо-восточный штат Ассам. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным управления по борьбе со стихийными бедствиями Ассама, число погибших от наводнений, вызванных разливом реки Брахмапутра в результате дождей, достигло в регионе 85 человек.

Потоками воды уничтожены 3 тыс. деревень в 25 из 33 округов штата. Власти создали более 50 тыс. временных лагерей, куда из районов бедствия эвакуировали сотни тысяч человек.

Отмечается, что борьбу со стихийным бедствием осложняет пандемия коронавируса.

Кроме того, сообщения о гибели жителей в результате наводнений поступают из восточного штата Бихар. Четыре человека стали жертвами наводнений в воскресенье в индийской столице Нью-Дели.

18 июля сообщалось, что не менее 36 человек погибли, еще 16 пропали без вести в результате ливневых паводков и оползней, которые обрушились на провинцию Южный Сулавеси в Индонезии.