Лесные пожары сожгли 9 тыс. га леса в Испании

Лесные пожары уничтожили почти 9 тыс. га леса в северо-западной части испанского региона Сьерра-де-ла-Кулебра. Об этом в материале об аномально жаркой погоде в Европе пишет The Guardian 18 июня.

Издание сообщает, что из-за распространения огня свои дома были вынуждены покинуть около 200 человек. Еще около 3 тыс. человек были эвакуированы из тематического парка Puy du Fou в центральной Испании из-за сильного пожара поблизости. Пожарные борются с огнем и в лесах Каталонии, ситуацию там также осложняют погодные условия.

В материале сообщается, что к аномально жаркой погоде готовятся многие страны западной Европы. Прогнозы вызывают обеспокоенность по поводу дальнейшего распространения лесных пожаров. Сообщается, что в ближайшие дни температура в некоторых частях Франции может превысить 42 градуса.

Красный Крест также организовал раздачу пресной воды среди бездомных в Тулузе, а министерство здравоохранения страны активировало специальную горячую линию для помощи при сильной жаре.

Великобритания зафиксировала самый жаркий день в году в пятницу, 17 июня. Температура во второй половине дня тогда превысила 30 градусов.

Климатолог Meteo France Матье Сорель назвал такую аномально жаркую погоду «маркером изменения климата».

Летом 2021 года в результате лесных пожаров в Турции пострадали более 40 населенных пунктов, огонь распространился в Анталье, Адане, Мерсине, Мугле, Османие, Мармарисе и Кайсери. Жителей некоторых домов в городах тогда пришлось эвакуировать.

Также летом прошлого года сообщалось, что в Канаде от аномальной жары погибли 719 человек. Параллельно снижению количества предупреждений об аномально-жаркой погоде тогда снижалось и количество обращений по факту внезапных смертей.