Пожар третьей степени сложности охватил склад в Калифорнии

Крупный пожар вспыхнул на складе паллет в калифорнийском городе Сан-Бернардино (США). Об этом в субботу, 18 июня, сообщила пожарная охрана округа Сан-Бернардино.

«Центральный район Луго. Большой склад паллет горит, огонь перекинулся на нескольких зданий. Пожар достиг третьего уровня сложности», — говорится в Twitter пожарной службы.

К борьбе с огнем привлечены 18 пожарных машин, четыре грузовика и несколько воздушных расчетов. Сложность заключается в невозможности подобраться к основной паллете.

12 июня к северу от города Флагстафф на севере штата Аризона вспыхнул пожар на трубопроводе. Жителей трех районов пришлось эвакуировать. К тушению возгорания были привлечены около 80 человек, в том числе одна межведомственная машинная бригада Hotshot, три патрульных подразделения, шесть пожарных машин и один бульдозер.