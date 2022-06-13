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В Аризоне людей эвакуировали из районов из-за пожара на трубопроводе

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Фото: twitter.com/@NWSFlagstaff
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Пожар на трубопроводе вспыхнул 12 июня в 9,5 км к северу от города Флагстафф на севере штата Аризона (США), в результате пришлось эвакуировать жителей района, сообщает портал ABC.

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Судя по кадрам, представленным в статье, пожар произошел в лесной полосе. Из-за особенностей расположения огонь перекинулся на лесной массив и сжег уже около 4 кв. км близлежащей территории.

При этом эвакуировано было три района: Маунт-Элден-Лукаут-роуд, Маунт-Элден-Эстейтс и Дони-Парк.

KTAR News передало со ссылкой на власти, что к тушению возгорания были привлечены около 80 человек, в том числе одна межведомственная машинная бригада Hotshot, три патрульных подразделения, шесть двигателей и один бульдозер.

Кроме того, было приказано создать группу по управлению инцидентами, которая, как ожидается, прибудет для оценки пожара в течение следующих нескольких дней.

Ранее, 4 февраля, сообщалось о пожаре на заводе Diamond Walnut Growers в Калифорнии (США). Из-за пожара жителям близлежащих домов пришлось эвакуироваться, а движение рядом с заводом было перекрыто. Сведений о пострадавших не поступало.

По информации полиции, в момент ЧП на заводе никого не было.

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