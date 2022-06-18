Реклама
Прямой эфир
Общество
Пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани студентов отпустили домой
Интернет
В WhatsApp появились новые функции для групповых звонков
Общество
Минздрав РФ подготовит предложения по изменению структуры зарплат медиков
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших при хлопке газа под Красноярском
Культура
Джонсон выступил за проведение «Евровидения-2023» на Украине
Наука
SpaceX запустила ракету с разведывательным спутником для германских военных
Общество
Шеф-повар назвал секретные способы приготовления блюд из риса
Интернет
Минцифры установит российским корпорациям ограничения на внутренние IT-разработки
Культура
Гай Ричи снимет фильм «Геркулес» для студии Disney
Спорт
Сестры Аверины пропустят международный турнир по гимнастике в Испании
Интернет
Минцифры призвало срочно наращивать экспорт IT-решений в дружественные страны
Сюжет:

Меркель опровергла использование Россией газа и СП-2 как оружия

Меркель: Россия не использовала газ и «Северный поток – 2» как оружие
0
Фото: Global Look Press/dpa/Jens Büttner
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не использовала газ и трубопровод «Северный поток – 2» в качестве оружия. Такое заявление сделала бывший канцлер Германии Ангела Меркель 18 июня в интервью агентству RedaktionsNetwerk Deutschland.

Дело с трубой: газу в Европе прогнозируют подорожание до $2000
Как это отразится на экономиках западных стран и выиграет ли Россия от роста цен

«Я верила не в перемены через торговлю, а в связь через торговлю со второй по величине ядерной державой в мире», — сказала она, комментируя решение о строительстве газопровода.

По словам Меркель, решение было сложным, так как было распространено убеждение в том, что Россия перестанет прокачивать топливо через Украину сразу после запуска «Северного потока – 2». При этом она отметила, что в момент начала спецоперации по защите Донбасса трубопровод не был запущен.

«В этом смысле газ не был оружием», — заявила она.

Политик также уточнила, что ФРГ было выгодно закупать российский трубопроводный газ вместо сжиженного у США и стран Ближнего Востока из-за слишком высоких цен на СПГ.

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что минэкономики страны получило распоряжение остановить сертификацию газопровода «Северный поток – 2» на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день германская перестраховочная компания Munich Re сообщила об отмене контракта по СП-2 на фоне угрозы санкций.

15 мая посол России в Германии Сергей Нечаев выразил надежду на то, что со временем к проекту газопровода «Северный поток – 2» вернутся. По его словам, технически проект завершен, трубы не только проложены, но и заполнены технологическим газом. Таким образом, начать поставлять топливо в инфраструктуру Германии можно в любой момент.

Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022