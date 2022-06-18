Меркель опровергла использование Россией газа и СП-2 как оружия

Россия не использовала газ и трубопровод «Северный поток – 2» в качестве оружия. Такое заявление сделала бывший канцлер Германии Ангела Меркель 18 июня в интервью агентству RedaktionsNetwerk Deutschland.

«Я верила не в перемены через торговлю, а в связь через торговлю со второй по величине ядерной державой в мире», — сказала она, комментируя решение о строительстве газопровода.

По словам Меркель, решение было сложным, так как было распространено убеждение в том, что Россия перестанет прокачивать топливо через Украину сразу после запуска «Северного потока – 2». При этом она отметила, что в момент начала спецоперации по защите Донбасса трубопровод не был запущен.

«В этом смысле газ не был оружием», — заявила она.

Политик также уточнила, что ФРГ было выгодно закупать российский трубопроводный газ вместо сжиженного у США и стран Ближнего Востока из-за слишком высоких цен на СПГ.

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что минэкономики страны получило распоряжение остановить сертификацию газопровода «Северный поток – 2» на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день германская перестраховочная компания Munich Re сообщила об отмене контракта по СП-2 на фоне угрозы санкций.

15 мая посол России в Германии Сергей Нечаев выразил надежду на то, что со временем к проекту газопровода «Северный поток – 2» вернутся. По его словам, технически проект завершен, трубы не только проложены, но и заполнены технологическим газом. Таким образом, начать поставлять топливо в инфраструктуру Германии можно в любой момент.

Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу.