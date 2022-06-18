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Минцифры установит российским корпорациям ограничения на внутренние IT-разработки

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Крупным игрокам российских цифровых рынков ограничат расходы на разработку софта до 30–40%, рассказал на площадке ПМЭФ глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, эта мера позволит восстановить перекос на IT-рынке труда и «перелить» часть средств на коммерческий рынок.

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«Несколько лет подряд мы слышим, что крупные игроки, госкорпорации, банки с госучастием десятками тысяч берут разработчиков. У них такие ресурсы, такие бренды и такие плюсы, что это создает перекос на рынке», — объяснил Шадаев инициативу Минцифры.

Модератор сессии ПМЭФ, председатель совета директоров КРОС Сергей Зверев добавил к высказыванию министра, что зарплатные потолки в крупных корпорациях взлетели настолько, что соревноваться с этими «местами силы» никто из других компаний не способен.

«Нельзя просто сказать корпорациям: «Не делайте так», потому что для них IT — это фактор конкурентной борьбы. Поэтому мы приняли такое тяжелое решение — ограничение инсорс-разработки. Иначе у нас получаются колодцы, которые собирают всех специалистов и все технологии», — сказал глава Минцифры.

Идею кратко обсудили на самом форуме: представители бизнеса перед камерами успели отреагировать на нее лишь эмоциональной мимикой, а модератор Сергей Зверев назвал это вариантом развития конкуренции в России, при котором вокруг огромных цифровых экосистем смогут возникать другие сервисы.

В Минцифры тоже заинтересованы в создании внутренней конкуренции на российских цифровых рынках, заверил Шадаев. В ведомстве боятся, что уход международных конкурентов ослабит небольшие компании и еще больше усилит сложившихся цифровых гигантов. С этой точки зрения мера, предложенная Минцифрой, станет способом поддержать здоровую конкуренцию на внутренних цифровых рынках.

16 мая в кулуарах ПМЭФ замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин исключил возможность того, что компьютеры в России перестанут работать из-за санкций. Как заявил он журналисту «Известий», компьютеры и ноутбуки российских пользователей не превратятся в «железо» после ухода зарубежных компаний с рынка РФ.

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