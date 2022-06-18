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Гай Ричи снимет фильм «Геркулес» для студии Disney

Режиссер Гай Ричи займется киноадаптацией мультфильма «Геркулес»
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Фото: Walt Disney Pictures
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Британский режиссер Гай Ричи собирается снять новую экранизацию фильма «Геркулес» для студии Disney. Об этом сообщило голливудское издание Variety.

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Будущим сценаристам предстоит адаптировать оригинальный мультфильм 1997 года под полнометражный фильм.

Над новой картиной будет работать компания AGBO, которая создала «Мстителей: Финал». Авторство сценария принадлежит Дэйву Каллахэму («Шан-Чи и легенда десяти колец»), но его текст планируют доработать и другие авторы.

Саундтреки для «Геркулеса» написал Алан Менкен, работавший над «Алладином», «Русалочкой», «Красавицей и чудовищем».

Об актерском составе и дате начала съемок пока ничего не сообщается.

Гай Ричи известен не только как кинорежиссер, но и как сценарист и продюсер. Чаще всего он работает в жанре криминальной комедии. Наиболее известные его фильмы — «Карты, деньги, два ствола», «Револьвер», «Большой куш», «Шерлок Холмс», «Агенты А.Н.К.Л.», «Аладдин» и другие.

Ранее, в марте сообщалось, что режиссер ведет переговоры с сервисом Netflix об адаптации в телевизионном формате его криминального боевика «Джентльмены». Производством, по предварительной информации, займутся студии Miramax TV и Moonage Pictures.

В 2020 году фильм «Джентльмены» стал самым кассовым проектом Ричи в России. По данным сервиса мониторинга Rentrak, сборы криминальной комедии составили 1,219 млрд рублей. Изначально картина задумывалась как сериал, но в итоге стала полнометражным фильмом. В мировом прокате фильм собрал более $115 млн.

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