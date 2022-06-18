Гай Ричи снимет фильм «Геркулес» для студии Disney

Британский режиссер Гай Ричи собирается снять новую экранизацию фильма «Геркулес» для студии Disney. Об этом сообщило голливудское издание Variety.

Будущим сценаристам предстоит адаптировать оригинальный мультфильм 1997 года под полнометражный фильм.

Над новой картиной будет работать компания AGBO, которая создала «Мстителей: Финал». Авторство сценария принадлежит Дэйву Каллахэму («Шан-Чи и легенда десяти колец»), но его текст планируют доработать и другие авторы.

Саундтреки для «Геркулеса» написал Алан Менкен, работавший над «Алладином», «Русалочкой», «Красавицей и чудовищем».

Об актерском составе и дате начала съемок пока ничего не сообщается.

Гай Ричи известен не только как кинорежиссер, но и как сценарист и продюсер. Чаще всего он работает в жанре криминальной комедии. Наиболее известные его фильмы — «Карты, деньги, два ствола», «Револьвер», «Большой куш», «Шерлок Холмс», «Агенты А.Н.К.Л.», «Аладдин» и другие.

Ранее, в марте сообщалось, что режиссер ведет переговоры с сервисом Netflix об адаптации в телевизионном формате его криминального боевика «Джентльмены». Производством, по предварительной информации, займутся студии Miramax TV и Moonage Pictures.

В 2020 году фильм «Джентльмены» стал самым кассовым проектом Ричи в России. По данным сервиса мониторинга Rentrak, сборы криминальной комедии составили 1,219 млрд рублей. Изначально картина задумывалась как сериал, но в итоге стала полнометражным фильмом. В мировом прокате фильм собрал более $115 млн.