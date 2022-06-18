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Объединенные Арабские Эмираты выступят страной-гостем на ПМЭФ-2023

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Фото: Global Look Press/XinHua/Asad
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На площадке ПМЭФ-2022 состоялось подписание соглашения о намерениях между Фондом Росконгресс и Министерством экономики Объединенных Арабских Эмиратов.

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Подписи на документе поставили председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и государственный Министр по искусственному интеллекту, цифровой экономике и приложениям для удаленной работы Омар бен Султан Аль Олама.

«Между Россией и Объединенным Арабскими Эмиратами традиционно поддерживается устойчивый диалог по широкому спектру вопросов. У Фонда Росконгресс уже есть опыт взаимодействия с Министерством внешней торговли ОАЭ в рамках Глобального саммита производства и индустриализации GMIS-2019, где Фонд выступал организатором. Уверен, что развитием этих отношений станет масштабное инвестиционное сотрудничество и реализация совместных проектов. Петербургский международный экономический форум является важной платформой для активизации такого сотрудничества», – подчеркнул Александр Стуглев.

«Россия является стратегическим партнером ОАЭ. В последние годы наши двусторонние отношения претерпели качественный сдвиг, что привело к провозглашению стратегического партнерства между двумя странами в 2018 году. Это, в свою очередь, ускорило темпы развития между двумя странами на экономическом и инвестиционном фронтах, представляющих общий интерес», – отметил Омар бен Султан Аль Олама.

Соглашение подразумевает в рамках участия Объединенных Арабских Эмиратов в Форуме в статусе страны-гостя сформировать делегацию представителей официальных и деловых кругов страны-гостя для участия в Форуме, организовать зону делового общения страны-гостя в рамках выставки Форума, провести серию мероприятий, направленных на презентацию экономического, научного, туристического и культурного потенциала Объединенных Арабских Эмиратов, а также освещение сотрудничества России и Объединенных Арабских Эмиратов в различных отраслях.

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