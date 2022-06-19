Врачи рассказали о новой методике, повышающей безопасность операций на щитовидке

Новые технологии интраоперационной навигации повышают безопасность хирургического лечения рака щитовидной железы, устраняя риски потери голоса и проблемы с дыханием после операции. Об этом рассказали эксперты на конференции, посвященной хирургии щитовидной и паращитовидных желез, которая состоялась на базе многопрофильного медицинского центра «СОГАЗ» в Геленджике.

По статистике, распространенность заболеваний щитовидной и паращитовидных желез непрерывно растет. Так, ежегодно в России выявляется около 12 тыс. новых случаев рака щитовидной железы, и этот показатель стабильно растет на 3–5% в год. Однако при своевременном выявлении рак щитовидной железы в 90% случаев поддается полному излечению.

Как рассказал научный руководитель конференции, главный онколог-радиолог ГК «СОГАЗ Медицина», профессор Павел Румянцев, основная опасность операций на щитовидной железе заключается в повреждении двигательных нервов. Их повреждение приводит к ослаблению голоса, а порой — к нарушением глотания и дыхания. Избежать этого позволяет применение технологии интраоперационного нейромониторинга, которая позволяет хирургу найти и сохранить нервы во время операции.

«Хирург может буквально слышать и видеть на экране монитора двигательные нервы, объективно подтверждая их функциональную сохранность. Технологии интраоперационной радионавигации и флюоресцентной навигации позволяют обнаружить и оценить функциональную активность паращитовидных желез, а также распознать «сторожевые» лимфатические узлы — первые и потому наиболее вероятные в случае метастатического поражения», — пояснил Румянцев.

Главный врач ММЦ «СОГАЗ» в Геленджике Евгений Токаренко отметил, что клиника «СОГАЗ» в Геленджике обладает всеми ресурсами для организации хирургического лечения и имеет квоты на оказание медицинской помощи по ОМС как местным жителям, так и людям из других точек страны.

«Поэтому своей задачей мы видим обеспечение качественной, доступной и безопасной медицинской помощи с использованием самых современных технологий (таких как нейромониторинг и флуоресцентная навигация ICG), уникальных для черноморского побережья России», — рассказал он.

Также врачами клиники решается проблема организации нейрофониатрической реабилитации. Это программа, которая позволяет вернуть голос пациенту, потерявшему его вследствие повреждения нерва во время операции. Как отметил доцент кафедры ЛОР-болезней РНИМУ

им. Н.И. Пирогова, врач-оториноларинголог, Эдуард Вязьменов, такая реабилитация объединяет несколько методов лечения — традиционную фониатрическую реабилитацию, аппаратную прицельную стимуляцию и медикаментозную терапию, что дает отличные результаты.

При этом он предупредил: чтобы достичь желаемого эффекта, начинать восстановительные мероприятия нужно в течение 1–2 месяцев после

получения травмы.

На конференции эксперты представили доклады об особенностях новых методов, а также продемонстрировали их применение, проведя показательные операции 75-летней женщине с фолликулярной опухолью и 21-летнему молодому человеку с раком щитовидной железы. Операции были выполнены в рамках программы ОМС, то есть бесплатно для пациентов. Одна из технологий, которые были представлены на конференции, — флюоресцентная навигация, осуществляемая с помощью введения специального контрастного вещества, которое позволяет «подсветить» ткани, чтобы отслеживать их состояние в ходе операции.

3 июня врач-эксперт лаборатории «Гемотест», доктор биологических наук Оксана Гизингер рассказала «Известиям», что в России почти 40% населения страдает от заболеваний щитовидной железы. Подобные патологии приводят к нарушению обмена веществ, что опасно серьезными сбоями в работе организма. По ее словам, особую опасность нарушения работы щитовидной железы представляют для беременных женщин и пожилых людей.