Реклама
Прямой эфир
Мир
НАТО признает Россию угрозой своей безопасности на предстоящем саммите
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в московском регионе до вечера
Происшествия
В Туапсе сухогруз под флагом Камеруна запросил аварийно-спасательные работы
Экономика
В России откажутся от одноразовых товаров из пластика в 2025 году
Мир
Украинские боевики выпустили по ДНР 20 снарядов калибра 152 мм
Мир
Бен Стиллер встретится с украинскими беженцами в Польше
Спорт
Российский боксер Артур Бетербиев нокаутировал Джо Смита-младшего
Мир
Бизнес в Дании предупредили о кризисе газоснабжения
Мир
Сильнейшее наводнение произошло в Бангладеш
Мир
Лесные пожары сожгли 9 тыс. га леса в Испании
Армия
Медотряд ВДВ в ЛНР оснастили пневмокаркасным комплектом

Врачи рассказали о новой методике, повышающей безопасность операций на щитовидке

0
Фото: пресс-служба «СОГАЗ МЕДИЦИНА»
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые технологии интраоперационной навигации повышают безопасность хирургического лечения рака щитовидной железы, устраняя риски потери голоса и проблемы с дыханием после операции. Об этом рассказали эксперты на конференции, посвященной хирургии щитовидной и паращитовидных желез, которая состоялась на базе многопрофильного медицинского центра «СОГАЗ» в Геленджике.

Мастер йода: как помочь своей щитовидке
Диетологи рассказали о способах восполнить йододефицит

По статистике, распространенность заболеваний щитовидной и паращитовидных желез непрерывно растет. Так, ежегодно в России выявляется около 12 тыс. новых случаев рака щитовидной железы, и этот показатель стабильно растет на 3–5% в год. Однако при своевременном выявлении рак щитовидной железы в 90% случаев поддается полному излечению.

Как рассказал научный руководитель конференции, главный онколог-радиолог ГК «СОГАЗ Медицина», профессор Павел Румянцев, основная опасность операций на щитовидной железе заключается в повреждении двигательных нервов. Их повреждение приводит к ослаблению голоса, а порой — к нарушением глотания и дыхания. Избежать этого позволяет применение технологии интраоперационного нейромониторинга, которая позволяет хирургу найти и сохранить нервы во время операции.

«Хирург может буквально слышать и видеть на экране монитора двигательные нервы, объективно подтверждая их функциональную сохранность. Технологии интраоперационной радионавигации и флюоресцентной навигации позволяют обнаружить и оценить функциональную активность паращитовидных желез, а также распознать «сторожевые» лимфатические узлы — первые и потому наиболее вероятные в случае метастатического поражения», — пояснил Румянцев.

Главный врач ММЦ «СОГАЗ» в Геленджике Евгений Токаренко отметил, что клиника «СОГАЗ» в Геленджике обладает всеми ресурсами для организации хирургического лечения и имеет квоты на оказание медицинской помощи по ОМС как местным жителям, так и людям из других точек страны.

«Поэтому своей задачей мы видим обеспечение качественной, доступной и безопасной медицинской помощи с использованием самых современных технологий (таких как нейромониторинг и флуоресцентная навигация ICG), уникальных для черноморского побережья России», — рассказал он.

Также врачами клиники решается проблема организации нейрофониатрической реабилитации. Это программа, которая позволяет вернуть голос пациенту, потерявшему его вследствие повреждения нерва во время операции. Как отметил доцент кафедры ЛОР-болезней РНИМУ
им. Н.И. Пирогова, врач-оториноларинголог, Эдуард Вязьменов, такая реабилитация объединяет несколько методов лечения — традиционную фониатрическую реабилитацию, аппаратную прицельную стимуляцию и медикаментозную терапию, что дает отличные результаты.

При этом он предупредил: чтобы достичь желаемого эффекта, начинать восстановительные мероприятия нужно в течение 1–2 месяцев после
получения травмы.

На конференции эксперты представили доклады об особенностях новых методов, а также продемонстрировали их применение, проведя показательные операции 75-летней женщине с фолликулярной опухолью и 21-летнему молодому человеку с раком щитовидной железы. Операции были выполнены в рамках программы ОМС, то есть бесплатно для пациентов. Одна из технологий, которые были представлены на конференции, — флюоресцентная навигация, осуществляемая с помощью введения специального контрастного вещества, которое позволяет «подсветить» ткани, чтобы отслеживать их состояние в ходе операции.

3 июня врач-эксперт лаборатории «Гемотест», доктор биологических наук Оксана Гизингер рассказала «Известиям», что в России почти 40% населения страдает от заболеваний щитовидной железы. Подобные патологии приводят к нарушению обмена веществ, что опасно серьезными сбоями в работе организма. По ее словам, особую опасность нарушения работы щитовидной железы представляют для беременных женщин и пожилых людей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022