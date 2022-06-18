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В России выпустили первые прокладки и подгузники из местной целлюлозы

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Крупные российские производители одноразовых подгузников и прокладок, включая «Драйлок текнолоджиз» и «Фламинго», изготовили первые партии товаров из российской целлюлозы. Об этом 18 июня рассказал директор ассоциации «АУРА-Тех» Иван Бирюков.

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Выпуск прокладок и подгузников из отечественного сырья подтвердили РБК коммерческий директор компании «Драйлок текнолоджиз» Наталья Зайцева и гендиректор «Фламинго» Никита Волокитин.

У «Драйлок текнолоджиз» первая партия на российском сырье составила 1 млн подгузников и прокладок, «Фламинго» поставит 2 млн подгузников для взрослых. В продажу товары поступят уже в июне после прохождения санитарно-гигиенической сертификации, подтвердили руководители компаний.

Как отмечают специалисты информационно-аналитического агентства INFOLine, в России годовой объем рынка одноразовых подгузников, прокладок и пеленок составляет около 4,1 млрд штук.

Ежегодно Россия импортировала около 150 тыс. т целлюлозы из США, Финляндии, Бразилии, Швеции, Франции, Бельгии и Южной Кореи, отметил Бирюков. Как отмечает Зайцева, российские компании лишились сырья в апреле после введения странами Запада антироссийских санкций.

16 марта представители Министерства промышленности и торговли в РФ заявили, что в России не ожидается дефицита подгузников и женских прокладок. Ажиотажная скупка вышеперечисленных товаров, наблюдающаяся в те дни, необоснованна, отметили в ведомстве.

Там напомнили, что в России существует более 15 предприятий, выпускающих женские прокладки, а также детские и взрослые подгузники. Так, компания Essity с производством 10 млн штук в месяц подгузников Tena Original и 30 млн штук в месяц прокладок Libress, имеет запасы необходимого сырья и готовой продукции.

2 апреля руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова рассказала, что на место предметов интимной женской гигиены западных брендов могут встать более дешевые аналоги азиатских производителей. Их товары могут быть дешевле, уже присутствующих на рынке, подчеркнула она.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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