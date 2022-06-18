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Более 260 человек задержаны в Индии в протестах против правил приема в армию

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Фото: REUTERS/Stringer
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Не менее 260 человек арестованы в Индии в ходе протестов против новой политики набора в вооруженные силы страны. Об этом 18 июня сообщил телеканал NDTV.

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Как уточняется, более 250 протестующих арестовали в штате Уттар-Прадеш. Сотни разгневанных молодых людей в ходе протестов разгромили железнодорожные станции в городах и поселках и перекрывали автомобильные шоссе.

Как минимум 15 демонстрантов были арестованы после беспорядков в Индоре, штат Мадхья-Прадеше. Двое полицейских пострадали после того, как около 600 протестующих собрались на путях возле железнодорожного вокзала и заблокировали дорогу. Правоохранители вынуждены были применить слезоточивый газ, чтобы контролировать ситуацию, сообщили официальные лица.

Протесты молодежи не утихают уже трое суток. В ходе беспорядков подожжены вагоны в 12 поездах на нескольких станциях. Железные дороги отменили 234 поезда, а движение 340 поездов нарушено.

В штате Телингана в пятницу во время столкновений полиция открыла огонь по протестующим на вокзале города Секундерабад. В результате погиб 24-летний мужчина, власти обещали оказать семье погибшего материальную помощь.

Ранее молодые люди становились военнослужащими в возрасте от 17,5 до 21 года, пройдя строгий отбор, после чего служили минимум 15 лет. Им полагалась хорошая зарплата и различные льготы, а также бесплатное медицинское обслуживание для военного и членов его семьи. После выхода в отставку бывший военнослужащий имел ряд льгот и пожизненную пенсию.

В этом году правительство Индии объявило новые правила приема. Возраст призывника увеличен до 23 лет, а срок службы составит всего четыре года, после чего планируется, что службу продолжат лишь 25% лучших из набранных. Остальных будут увольнять без сохранения льгот с единоразовой выплатой.

В декабре 2020 года протестовавшие против новых сельскохозяйственных законов фермеры пригрозили заблокировать все дороги, ведущие в столицу Индии. Протесты длились несколько месяцев, их вызвали три новых законопроекта. Вопрос был решен в ходе переговоров.

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