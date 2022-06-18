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Система для розыска угнанных машин «Паутина» введена в 60 регионах РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Систему для розыска угнанных машин «Паутина» внедрили уже в 60 регионах России. Об этом в субботу, 18 июня, сообщили в материале газеты МВД РФ «Щит и меч» 18 июня.

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«В единой базе аккумулируются сведения о перемещениях по стране абсолютно всех транспортных средств», — сказано в статье.

Издание сообщает, что сейчас все комплексы переводятся на новый сервер, совместно с региональными правительствами производится установка оборудования. Обработка и хранение информации производится в соответствии с регламентами.

Внедрение «Паутины» в РФ продолжится до конца года. Система не будет запущена только на Чукотке, где нет камер на дорогах.

О запуске системы «Паутина», которая позволяет отследить местоположение угнанного автомобиля, а также машин, скрывшихся с места ДТП, в МВД РФ сообщили 21 апреля 2021 года. До внедрения системы полиция могла получить фото автомобиля только в момент аварии, однако сейчас стали доступны снимки всех проездов. Кроме того, сотрудники получили доступ к снимкам, которые по различным причинам были отсеяны и не превратились в штрафы.

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