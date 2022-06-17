Годовалый ребенок выпал из окна на пятом этаже в Иркутске

Следственный комитет проводит проверку по факту падения из окна на пятом этаже ребенка в возрасте 1 год 5 месяцев. Малыш остался без присмотра матери.

Инцидент произошел вечером 15 июня. Мальчик залез на подоконник, оперся на москитную сетку и упал. У ребенка диагностировали открытый и закрытый переломы бедренной кости, сообщает ИА IrkutskMedia. Малыш госпитализирован в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.

Следователи сообщили о похожем случае, который произошел в Братске 16 июня. Шестилетний ребенок выпал из окна на шестом этаже по недосмотру взрослых. Мальчик госпитализирован.

В обоих случаях проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Московской области возбуждено уголовное дело после обнаружения тела шестилетней девочки под окнами многоквартирного дома. Установлено, что ребенок находился в квартире без присмотра взрослых и выпал с высоты 11-го этажа.