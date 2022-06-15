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СК возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка в Подмосковье

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Фото: ТАСС/Альберт Дзень
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Уголовное дело возбудили в Московской области после обнаружения тела шестилетней девочки под окнами многоквартирного дома. Об этом 14 июня сообщается на сайте ГСУ СК России по региону.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности, уточняет сайт aif.ru.

Предварительно установлено, что ребенок находился в квартире без присмотра взрослых и в результате выпал из окна квартиры, расположенной на 11-м этаже в городе Подольске. От полученных травм девочка скончалась на месте, пишет RT.

Следователи провели осмотр места случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся допросы. Ход расследования находится на контроле региональной прокуратуры.

По данным «Известий», ребенок рос в неполной семье. Отец не принимал участия в воспитании дочери. Ее воспитывали мама и отчим. По некоторым данным, сожитель матери привлекался к уголовной ответственности по статье «Кража с причинением значительного ущерба».

Позже стало известно, что мать привела ребенка домой из детского сада, в квартире было открыто окно на проветривание. Оставив дочь одну, женщина пошла на работу, которая находилась недалеко: ей нужно было сделать массаж клиенту. В ее отсутствие начался сильный дождь. Вероятно, девочка пыталась закрыть окно, но что-то пошло не так, и она упала с высоты 11-го этажа.

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