Диетолог назвала самые полезные и вкусные рецепты из кабачков

На календаре лето, а значит, настал долгожданный сезон свежих овощей и зелени, при этом частым гостем на столах сейчас являются кабачки. Лучшие рецепты блюд из кабачков и полезные свойства овоща 19 июня перечислила «Известиям» диетолог, эндокринолог, эксперт компании SOL-GAR Елена Евдокимова.

По ее словам, людям без хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) рекомендовано употребление кабачков в свежем виде — в салат как огурец.

«Используя шинковку для моркови по-корейски, можно готовить кабачковую лапшу, обжаривая с оливковым маслом и томатами. Также можно тушить и запекать на углях, использовать в качестве ингредиента для рагу, а еще добавлять мелко тертый кабачок к фаршу при приготовлении котлет, это снизит жирность продукта и добавит нежности вкусу», — посоветовала диетолог.

При этом людям с воспалительными заболеваниями ЖКТ лучше ограничить употребление кабачков в период обострения. Также рекомендуется отказаться от включения овоща в рацион гражданам с заболеваниями почек, связанными с нарушением вывода калия, подчеркнула Евдокимова.

Она также указала на полезные свойства кабачка, отметив наличие в составе овоща большого количества витамина С, который является антиоксидантом и стимулятором выработки коллагена.

«В кабачках высокий процент калия и при этом совсем мало натрия, что обуславливает его мочегонный эффект и борьбу с задержкой жидкости. Этот овощ включает огромное количество пищевых волокон, которые как губка вбирают в себя шлаки и токсины, способствуют нормальной работе кишечника», — рассказала эндокринолог.

Витамины В1, В2 и В6, содержащиеся в кабачке, также поддерживают работу нервной системы, а магний является естественным антистрессовым средством. Кроме того, этот овощ является низкокалорийным продуктом, поэтому он идеален для диетического питания, резюмировала эксперт.

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