Реклама
Прямой эфир
Мир
Силы ЛНР и ВС РФ взяли под контроль Метелкино
Происшествия
Беспилотник сбросил боекомплект у хутора Кучеров под Курском
Мир
В пригороде Северодонецка сдались в плен члены группировки «Айдар»
Мир
В Молдавии запретили новостные программы из России
Мир
Шольц поддержал политику Меркель в отношении России
Мир
Украинские боевики на «Азоте» подали сигнал о готовности к переговорам
Мир
Эрдоган представит спецдокументы по Швеции и Финляндии на саммите НАТО
Мир
В Запорожье предложили открыть второй транспортный коридор с Крымом
Мир
НАТО признает Россию угрозой своей безопасности на предстоящем саммите
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в московском регионе до вечера
Происшествия
В Туапсе сухогруз под флагом Камеруна запросил аварийно-спасательные работы

Диетолог назвала самые полезные и вкусные рецепты из кабачков

Диетолог Евдокимова: кабачки как губка вбирают в себя шлаки и токсины и улучшают работу кишечника
0
Фото: Getty Images/Roberto Machado Noa
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На календаре лето, а значит, настал долгожданный сезон свежих овощей и зелени, при этом частым гостем на столах сейчас являются кабачки. Лучшие рецепты блюд из кабачков и полезные свойства овоща 19 июня перечислила «Известиям» диетолог, эндокринолог, эксперт компании SOL-GAR Елена Евдокимова.

Вкус успеха: какие пищевые добавки опасны для здоровья
Диетологи объяснили, что среди Е-компонентов есть вредные, а есть совершенно безобидные

По ее словам, людям без хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) рекомендовано употребление кабачков в свежем виде — в салат как огурец.

«Используя шинковку для моркови по-корейски, можно готовить кабачковую лапшу, обжаривая с оливковым маслом и томатами. Также можно тушить и запекать на углях, использовать в качестве ингредиента для рагу, а еще добавлять мелко тертый кабачок к фаршу при приготовлении котлет, это снизит жирность продукта и добавит нежности вкусу», — посоветовала диетолог.

При этом людям с воспалительными заболеваниями ЖКТ лучше ограничить употребление кабачков в период обострения. Также рекомендуется отказаться от включения овоща в рацион гражданам с заболеваниями почек, связанными с нарушением вывода калия, подчеркнула Евдокимова.

Она также указала на полезные свойства кабачка, отметив наличие в составе овоща большого количества витамина С, который является антиоксидантом и стимулятором выработки коллагена.

«В кабачках высокий процент калия и при этом совсем мало натрия, что обуславливает его мочегонный эффект и борьбу с задержкой жидкости. Этот овощ включает огромное количество пищевых волокон, которые как губка вбирают в себя шлаки и токсины, способствуют нормальной работе кишечника», — рассказала эндокринолог.

Витамины В1, В2 и В6, содержащиеся в кабачке, также поддерживают работу нервной системы, а магний является естественным антистрессовым средством. Кроме того, этот овощ является низкокалорийным продуктом, поэтому он идеален для диетического питания, резюмировала эксперт.

8 июня врач-эндокринолог Оксана Михалева рассказала о полезных свойствах авокадо. Так, этот продукт поможет сделать волосы блестящими, кожу бархатистой, а также снизит риск развития рака кишечника. Еще одним важным свойством этого полезного плода является наличие в его составе большого количества клетчатки — половина авокадо содержит треть от суточной нормы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022