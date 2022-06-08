Диетолог назвала способствующий красоте волос и кожи продукт

Включение авокадо в рацион поможет сделать волосы блестящими, кожу бархатистой, а также снизит риск развития рака кишечника. Об этих и других полезных свойствах продукта 8 июня рассказала «Известиям» врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

«Авокадо — очень хороший продукт здорового питания. Он содержит больше калорий, чем другие овощи, но эти калории представлены очень полезными жирами, которые каждый человек должен получать регулярно. Речь идет о полиненасыщенных жирных кислотах, которыми богат авокадо. Эти жирные кислоты предотвращают развитие атеросклероза сосудов, защищают наш организм от хронического воспаления и сахарного диабета 2 типа. Кроме того, они поддерживают иммунитет и состояние кожи и волос, делая волосы блестящими, а кожу бархатистой и нежной», — отметила специалист.

По ее словам, авокадо также содержит небольшое количество белков, которые являются строительным материалом для клеток. Еще одним важным свойством этого полезного плода является наличие в его составе большого количества клетчатки — половина авокадо содержит треть от суточной нормы.

«Клетчатка улучшает работу кишечника, снижает всасывание холестерина и сахара, улучшает состав кишечной микробиоты, а также предотвращает развитие рака кишечника. Кроме того, клетчатка играет большую роль в профилактике сахарного диабета и атеросклероза сосудов, а также ожирения», — пояснила Михалева.

Вместе с тем авокадо богат витаминами группы В (В5, В6, В9), С, Е и К. Микроэлементный состав плода не менее значим: авокадо содержит много калия, необходимого для нашего сердца и сосудов, а также мышц. Есть в авокадо магний, а также такие редкие элементы, как цинк, марганец и медь, необходимые для здоровья костей, кожи, репродуктивной системы.

«Нужно обратить внимание, что так как авокадо содержит много жиров, то при проблемах с избыточным весом не нужно увлекаться этим продуктом — 1–2 штуки в день вполне достаточно!» — резюмировала врач.

Днем ранее доктор медицинских наук, профессор, директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Марина Секачева рассказала о связи некоторых видов рака с употреблением алкоголя. Кроме того, богатая быстро усваиваемыми углеводами и жирная пища часто приводит к ожирению, а связь онкологических заболеваний и лишнего веса установлена в крупных исследованиях.