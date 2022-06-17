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Борисов заявил о возможном разборе иностранных самолетов на запчасти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Часть самолетов иностранного авиафлота в России могут быть разобраны за запасные части для продолжения полетов. Об этом 17 июня заявил вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«По всей видимости, может быть даже пойдем на то, что по мере деградации парка будут сниматься запчасти, и это надо предусмотреть, но расчеты Минтранса показывают, что мы вполне пять лет проживем на эксплуатации этого парка», — сообщил вице-премьер каналу «Россия-24».

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй тогда же сообщил, что потребности России в запчастях для самолетов готов обеспечить Китай. Как отметил дипломат, для этого есть определенные каналы и никаких ограничений со стороны Китая нет.

3 июня Борисов заявил, что первые 20 полностью российских пассажирских самолетов Sukhoi Superjet выпустят к 2024 году. Об этом стало известно в ходе посещения в Комсомольске-на-Амуре цехов, где проводятся испытания и окончательная сборка. Как стало известно, в самолете заменят более 80 импортных агрегатов, почти все поставки деталей завершат к декабрю текущего года, а в следующем году начнутся испытания.

Ранее, 16 марта, Борисов сообщал, что Россия на фоне санкций форсирует реализацию проектов МС-21 и SSJ-100. Также он указал, что в РФ проанализируют потребность в самолетах Ил-96 и Ту-214, в случае необходимости будет задействован резерв по их производству.

23 марта глава Минтранса Виталий Савельев рассказал «Известиям» о ходе перевода зарегистрированных в западных странах самолетов в российский регистр. Министр отметил, что процесс идет успешно, благодаря принятым правительством законам стало возможно проводить регистрацию воздушных судов в российском регистре, даже если лизингодатель иностранный. Так, уже 860 самолетов перерегистрированы. Министр отметил, что авиакомпании с пониманием относятся к процессу и работа идет нормально.

Западные страны и их союзники начали ужесточать санкции против Москвы на фоне проведения Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. В частности, США и Евросоюз ввели рестрикции против российской авиаотрасли, включающие в себя запрет на продажу воздушных судов и запчастей.

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