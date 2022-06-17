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Найден способ стабилизации цен на жилье

Депутат Кошелев: применение повышенного коэффициента налога на землю после 10–15 лет стабилизирует цены на жилье
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Применение повышенного коэффициента налога на землю не после трех лет, а после 10–15 лет позволит сократить издержки застройщиков и стабилизирует цены на жилье. Об этом заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 17 июня.

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В условиях роста стоимости квадратного метра и поиска механизмов ее снижения, повышающие коэффициенты по земельному налогу не должны быть применимы к комплексному освоению территории для строительства жилья, когда земельные участки осваиваются поэтапно в течение 5–15 лет и требуют вложения значительных ресурсов и времени, отметил он.

«Повышающие коэффициенты по истечении трех лет превращаются в штрафы для застройщиков массового жилья при освоении территорий, которое нельзя осуществить в короткие сроки по объективным причинам. Тем более в конечном счете все издержки застройщиков включаются в стоимость квадратного метра жилья и оплачиваются потребителем», — уточнил Кошелев.

Поэтому в ближайшее время депутат представит законодательную инициативу о применении повышающих коэффициентов по земельному налогу по истечении 10 и 15 лет со дня утверждения документации по планировке территории в зависимости от объемов планируемого к строительству жилья: от 500 тыс кв. м до 1 млн кв. м — по истечении 10 лет, свыше 1 млн кв. м — по истечении 15 лет.

«Это не освобождение застройщиков от налога в принципе. Это лишь освобождение от повышенного коэффициента (фактического штрафа) на время освоения участков и ввода новых объектов жилья», — подчеркнул Кошелев.

Важным критерием предоставления таких послаблений должен стать ежегодный ввод в эксплуатацию не менее 10% жилья от предусмотренного проектом планировки территории.

Таким образом будут достигнуты показатели национального проекта «Жилье и городская среда» и минимизирована стоимость жилья, заключил парламентарий.

Накануне на ПМЭФ замглавы Минстроя Никита Стасишин рассказал «Известиям», что ведомство совместно с ДОМ.РФ и ВЭБ.РФ прорабатывает дополнительные механизмы поручительства по достройке многоквартирных домов. Мера нужна в том числе для того, чтобы позволить застройщикам поэтапно раскрывать эскроу-счета.

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