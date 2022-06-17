Авиадиспетчеры сообщили в ФСБ об угрозе национальной безопасности

Федеральный профсоюз авиадиспетчеров (ФПАД) попросил директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александра Бортникова предотвратить увольнения российских авиадиспетчеров и оценить действия руководства Росавиации на предмет создания угрозы национальной безопасности. Соответствующее обращение было направлено 16 июня (копия письма есть в распоряжении «Известий»).

«Президиум ЦС ФПАД России просит Вас незамедлительно вмешаться в ситуацию и не допустить дальнейшего уничтожения ФГУП «Госпорпорации по ОрВД» и, как следствие, увольнения работников, а также оценить надлежащим образом действия должностных лиц руководства Росавиации и принять к ним соответствующие меры», — говорится в обращении.

По данным профсоюза, госкорпорация при условии полного прекращения инвестиций сможет обеспечить оплату труда работникам еще не более четырех месяцев. Далее последуют задержки и прекращение выплаты зарплат и банкротство предприятия, предупреждает президент ФПАД Сергей Ковалев в письме. За пять месяцев этого года из госкорпорации уволились более 1700 специалистов из 29 800 работников предприятия (5,7% штата), и «поток увольнений нарастает», говорится в документе.

ФПАД также отмечает, что финансовая помощь ГК по ОрВД не оказывается и работники предприятия «предполагают, что совершается его умышленное банкротство, чтобы в дальнейшем кто-то из чиновников или новоиспеченных бизнесменов приобрел многомиллиардную собственность за 1 рубль».

Профсоюз напоминает, что ФГУП является подведомственной Росавиации организацией. При этом глава Росавиации Александр Нерадько и его заместитель по экономическим вопросам Наталья Андрианова не предпринимают никаких мер для восстановления экономической стабильности ФГУПа, следует из документа.

«Создается впечатление, что они препятствуют принятию решений для нормализации деятельности предприятия. <...> Подобные действия чиновников ведут к банкротству стратегического предприятия, блокированию полетов на всей территории страны и, тем самым подрывая социальную безопасность, фактически создают угрозу для национальной безопасности страны», — говорится в письме.

В январе замглавы Росавиации Дмитрий Ядров сообщал, что в 2022 году из госкорпорации уволят 800 административных сотрудников (2,7% штата). В мае был снят с должности гендиректор ГК по ОрВД Игорь Моисеенко. В том же месяце правительство выпустило распоряжение, объявив замечание главе Росавиации Александру Нерадько за ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей. Источник «Известия» добавлял, что после этого министр транспорта Виталий Савельев предложил Нерадько покинуть свой пост.

Нерадько возглавляет Росавиацию с 2009 года. До этого, с 1993 года, он работал в федеральных органах гражданской авиации. В 2000-м стал первым заместителем министра транспорта России, в 2004-м — руководителем Ространснадзора, в 2005-м — руководителем упраздненной ныне Федеральной аэронавигационной службы РФ.