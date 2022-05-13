Прямой эфир
Мир
Зеленский заявил о непризнании Киевом автономии республик Донбасса
Мир
Жительница Волновахи прятала танкиста от неонацистов у себя дома
Мир
Зеленский призвал Италию закрыть въезд для россиян
Культура
Иосиф Пригожин предложил создать российский аналог «Евровидения»
Мир
В Сербии заявили о готовности четырех стран отозвать признание Косово
Интернет
Браузер Google Chrome на Android перестал обновляться у пользователей в России
Мир
В Казахстане выявили штамм коронавируса «стелс-Омикрон»
Мир
В Риге перекрыли площадь перед акцией в защиту памятника Освободителям
Мир
Из Мариуполя в Безыменное эвакуированы еще 178 человек
Интернет
Apple и Google удалят 1,5 млн приложений из своих магазинов
Мир
Рижская дума проголосовала за снос памятника Освободителям

Главе Росавиации предложили уйти с поста после критики от правительства

0
Фото: Global Look Press/АГН Москва
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр транспорта Виталий Савельев предложил главе Росавиации Александру Нерадько покинуть пост после критики со стороны премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил источник «Известий».

«Поддержки, связанной с пандемией, авиаотрасли пока не требуется»
Министр транспорта Виталий Савельев — о развитии БАМа и Транссиба, создании новых авиакомпаний и запуске беспилотных автомобилей

По его словам, чиновнику было предложено занять освободившуюся на днях должность гендиректора подведомственного Росавиации ФГУПа «Госкорпорация по организации воздушного движения» вместо уволенного Игоря Моисеенко. Нерадько, как уточнил собеседник «Известий», согласился.

В Росавиации отказались от комментариев «Известиям».

Сейчас временно исполняющим обязанности гендиректора ФГУПа назначен первый заместитель Владимир Гульченко.

Ранее 13 мая Нерадько получил замечание от правительства за ненадлежащее исполнение должностных обязательств. Копия постановления, подписанного Мишустиным, есть в распоряжении «Известий».

Нерадько возглавляет Росавиацию с 2009 года. До этого, с 1993 года, он работал в федеральных органах гражданской авиации. В 2000 году стал первым заместителем министра транспорта России, в 2004-м — руководителем Ространснадзора, в 2005-м — руководителем упраздненной ныне Федеральной аэронавигационной службы РФ.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022