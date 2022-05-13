Главе Росавиации предложили уйти с поста после критики от правительства
Министр транспорта Виталий Савельев предложил главе Росавиации Александру Нерадько покинуть пост после критики со стороны премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил источник «Известий».
По его словам, чиновнику было предложено занять освободившуюся на днях должность гендиректора подведомственного Росавиации ФГУПа «Госкорпорация по организации воздушного движения» вместо уволенного Игоря Моисеенко. Нерадько, как уточнил собеседник «Известий», согласился.
В Росавиации отказались от комментариев «Известиям».
Сейчас временно исполняющим обязанности гендиректора ФГУПа назначен первый заместитель Владимир Гульченко.
Ранее 13 мая Нерадько получил замечание от правительства за ненадлежащее исполнение должностных обязательств. Копия постановления, подписанного Мишустиным, есть в распоряжении «Известий».
Нерадько возглавляет Росавиацию с 2009 года. До этого, с 1993 года, он работал в федеральных органах гражданской авиации. В 2000 году стал первым заместителем министра транспорта России, в 2004-м — руководителем Ространснадзора, в 2005-м — руководителем упраздненной ныне Федеральной аэронавигационной службы РФ.