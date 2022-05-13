Правительство РФ сделало замечание главе Росавиации Нерадько

Правительство РФ сделало замечание руководителю Росавиации Александру Нерадько за ненадлежащее исполнение им должностных обязательств. Копия соответствующего постановления, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным, есть в распоряжении редакции «Известий» в пятницу, 13 мая.

Источник, близкий к Минтрансу, сказал «Известиям», что выговор сделан из-за системного неисполнения главой Росавиации поручений министра транспорта Виталия Савельева и правительства.

По словам источника, Савельев предложил Нерадько занять освободившуюся на днях должность генерального директора подведомственного Росавиации ФГУПа «Госкорпорация по организации воздушного движения» вместо уволенного Игоря Моисеенко. Сейчас временно исполняющим обязанности гендиректора назначен первый заместитель организации Владимир Гульченко. Нерадько, по словам, источника, согласился.

«Известия» направили запрос в Росавиацию.

Нерадько возглавляет Росавиацию с 2009 года. До этого, с 1993 года, он работал в федеральных органах гражданской авиации. В 2000-м был назначен первым заместителем министра транспорта России, в 2004-м — руководителем Ространснадзора. В 2005 году Нерадько стал руководителем упраздненной ныне Федеральной аэронавигационной службы РФ.

В конце января 2022 года у Нерадько появился седьмой заместитель — топ-менеджер авиакомпании «Россия» («дочка» «Аэрофлота») Владимир Потешкин. С 2016 года в компании он возглавлял департамент наземного обеспечения перевозок.

В Росавиации Потешкин будет курировать коммерческие авиаперевозки, сообщал «Известиям» источник в Росавиации.