Лаврентьев назвал фейком сообщения о вывозе Россией с Украины 100 тыс. т зерна

Сообщения о том, что Россия вывезла с территории Украины около 100 тыс.т зерна и направила его в Сирию, неверны, это очередной фейк. Об этом спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил в пятницу, 17 июня.

«Это очередной фейк, неподтвержденная и оторванная от реалий информация. Основные запасы находятся в Николаевской, Одесской областях, российские корабли не имеют доступа в эти порты, потому что они находятся под контролем Украины», — рассказал он «РИА Новости».

Спецпредставитель главы государства добавил, что в Мариуполе нет складов. Около недели назад там разминировали порт и привели его в рабочее состояние. Только тогда первое судно — под флагом Турции — покинуло порт, сообщает телеканал «360».

«Поэтому ни о каких 100 тыс. т зерна украинского речи не может идти», — подчеркнул Лаврентьев.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на посольство Украины в Ливане, что с начала конфликта на Украине Россия якобы вывезла с территории Украины порядка 100 тыс. т зерна и направила его в Сирию.

Ранее в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ведется проработка маршрута вывоза зерна с Украины через Румынию, передает НСН. Он отметил, что в этом случае зерно можно было бы доставить по Дунаю или по железной дороге.

В начале июня президент РФ Владимир Путин в своем первом с начала спецоперации по защите населения Донбасса интервью рассказал об истоках продовольственного кризиса и перечислил пять вариантов вывоза украинского зерна. Он подчеркнул: при желании решить вопрос можно найти массу способов, потому что «проблем с вывозом зерна с Украины не существует».

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