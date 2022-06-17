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ФСБ опубликовала видео задержания личного охранника Ислямова

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Фото: ФСБ РФ
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Пограничники задержали в Крыму личного охранника организатора энергоблокады полуострова Ленура Ислямова. Видео его задержания опубликовано в пятницу, 17 июня.

На кадрах видно, как представители пограничной службы ФСБ России сопровождают мужчину к машине.

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По данным УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, задержанный в пятницу гражданин Украины 1991 года рождения участвовал в деятельности незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана» на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ.

Также УФСБ установило, что он участвовал непосредственно в продуктовой блокаде и иных противоправных акциях в приграничных районах Крыма, а также лично осуществлял вооруженную охрану Ислямова.

Украинский бизнесмен, бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов организовал в ноябре 2015 года диверсию, в результате которой на территории Украины были подорваны опоры ЛЭП, питавшие электроэнергией полуостров. Предприятие «Крымэнерго» оценило ущерб в размере свыше 1 млрд рублей.

Ислямову было предъявлено заочное обвинение, он был объявлен в федеральный розыск. 10 декабря 2020 года Верховный суд Крыма заочно приговорил сбежавшего на Украину бизнесмена к 19 годам колонии строгого режима.

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