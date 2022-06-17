Welt: Макрон, Шольц и Драги убеждали Зеленского вести переговоры с Россией

В ходе своего посещения Киева канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги вероятнее всего в режиме «за закрытыми дверями» убеждали украинского лидера Владимира Зеленского возобновить переговорный процесс с российской стороной. Об этом в четверг, 16 июня сообщила немецкая газета Die Welt.

Так, в настоящий момент все труднее компенсировать и избегать темы экономического кризиса, к которому привела специальная военная операция по защите мирных жителей Донбасса, и главы государств понимают это все отчетливее.

«Экономический рост затормозился, инфляция достигла рекордного уровня», — написали в издании, указав на заинтересованность политиков в скорейшем завершении конфликта.

Помимо этого, каждый высказал свою позицию. Так, Макрон, превратившийся за последние недели из переживающего в холодного прагматика, выразил желание в как можно скорейшем завершении конфликта. Драги же был обеспокоен угрозой подрыва стабильности в Италии.

В ходе совместной конференции во время своего визита в Киев Шольц выступил за предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз.

Тогда же Макрон отметил, что Франция, Италия и Румыния также поддержат предоставление Украине статуса кандидата.

Как рассказал в беседе с «Известиями» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, визит Макрона, Драги и Шольца нацелен на «некий зондаж того, насколько гибка позиция Киева в отношении урегулирования ситуации». Эксперт отметил, что удастся ли им ее смягчить — большой вопрос, и подчеркнул, что параллельно с изменением риторики страны Запада наращивают объемы военной помощи Украине.