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В Великобритании сотни украинских беженцев остались без жилья

Guardian: в Британии сотни украинских семей остались без крыши над головой
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Фото: Getty Images/PA Images/Liam McBurney
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В Великобритании сотни украинских семей остались без крыши над головой после прибытия в страну по визам, которые предполагали обеспечение беженцев жильем. Об этом 16 июня пишет The Guardian.

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По данным издания, только с конца февраля не менее 480 украинских семей с детьми и 180 одиноких взрослых обратились в советы по помощи бездомным в Великобритании.

В настоящее время в Великобритании работает две программы для украинских беженцев — семейные визы и «Homes for Ukraine». Первой могут воспользоваться те беженцы, у которых есть родственники-граждане Соединенного Королевства. Вторая схема позволяет британцам по своей инициативе приютить у себя украинцев или гарантировать оплату для них отдельного жилья.

Однако, по данным издания, практика показывает, что вторая схема не всегда работает и беженцы остаются без обещанного жилья. Чаще всего к этому приводит нарушение каких-либо договоренностей со стороны принимающих их британцев, отсутствие доступа к месту размещения, а также неприемлемыми условиями для проживания в нем.

В материале указано, что местных властей предупреждали о таком развитии событий, однако они «были больше заинтересованы в том, чтобы выступать в телевизионных студиях, чем выполнять свою работу по защите уязвимых людей».

The Guardian также отмечает, что многие местные власти «относятся к украинским семьям как к бездомным, оставляя их в общежитиях и гостиницах, как это было и с афганскими беженцами».

Всего, по данным издания, с конца февраля в Великобританию прибыло более 77 тыс. беженцев из Украины.

10 апреля министр по делам беженцев Великобритании Ричард Харрингтон признал неготовность страны к приему беженцев с Украины.

Жители Украины покидают страну после начавшейся 24 февраля спецоперации России по защите мирного населения Донбасса. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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