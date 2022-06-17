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Зампред Совбеза РФ рассказал о своей первой «Ладе»

Зампред Совбеза РФ Медведев рассказал о своей первой машине марки «Лада»
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Фото: ТАСС/Штукина Екатерина
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Заместитель Председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на поступившую инициативу по пересадке чиновников на автомобили марки «Лада», рассказав 16 июня о своей первой машине — ВАЗ-2107 «Жигули».

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Он сообщил, что свой первый автомобиль он приобрел в 1995 году по цене примерно в $5 тыс.

«Была приличная весьма сумма. Да, и машина считалась неплохой. Хотя сейчас «Лада» стала подороже, но и доллар уже не тот», — отметил Медведев в своем Telegram-канале.

Позже он продал ее примерно в три раза дешевле, но потом, в 2008 году, получил предложение приобрести свой автомобиль обратно за $15 тыс.

Медведев прокомментировал заявление министра финансов России Антона Силуанова, который предложил отечественным чиновникам пересесть на «Лады» 16 июня. Свою инициативу Силуанов обосновал необходимостью опираться на собственные силы и силы дружественных государств.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на предложение Силуанова, выразив готовность поддержать его инициативу. Как он заявил, в России каждый госслужащий готов к любому развитию событий.

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