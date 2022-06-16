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Пресс-секретарь Путина Песков сообщил о готовности пересесть на автомобиль «Лада»

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 16 июня о готовности пересесть на «Ладу».

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Ранее в четверг министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что российские чиновники могли бы пересесть на автомобили отечественного производства. По его мнению, задачей государства является наладить работу предприятия так, чтобы бизнес был устойчивым и перспективным.

«Вы знаете, я готов, как госслужащий, ко всему. И каждый госслужащий у нас готов ко всему», — заявил Песков, комментируя предложение Силуанова.

До этого, 17 мая, Песков заявил, что российский президент Владимир Путин, вероятно, тоже захочет иметь новый «Москвич», если это будет хороший автомобиль. Он также отметил, что при этом условии и сам бы стал владельцем такого автомобиля. Новые отечественные автомобили «Москвич» будут электроприводными и начнут производиться на обновленном одноименном автозаводе в Москве.

16 мая Минпромторг также заявил, что российские активы французской автомобилестроительной корпорации Renault перейдут в государственную собственность. Отмечается, что в рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей Lada, а «АвтоВАЗ» будет осуществлять обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

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