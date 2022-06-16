Определены отечественные автомобили с лучшей остаточной стоимостью

Лучшую остаточную стоимость среди машин отечественных марок по итогам 1 квартала 2022 года имеет трехдверный внедорожник LADA 4x4. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат».

Уточняется, что автомобиль оснащается только двигателем 1,7 л (83 л. с.), механической коробкой передач и полным приводом. Через три года после покупки, совершенной в первом квартале 2019 года, индекс сохранности остаточной стоимости у этой модели в среднем составляет 129,8%.

Вторым в этом рейтинге стал седан LADA Vesta, укомплектованный «роботом» и 1,6-литровым двигателем (106 л. с.). Индекс сохранности остаточной стоимости этой модели — 126,4%.

На третьем месте оказался внедорожник УАЗ «Хантер», он оснащается исключительно мотором 2,7 л (135 л. с.), механической коробкой передач и полным приводом. Его результат составляет 124,7%.

Эксперты пояснили, что владельцы перечисленных машин сегодня могут продать их дороже той цены, за которую они были куплены. По словам аналитиков, это касается моделей всех брендов, которыми владеют россияне, не только отечественных. Причина — рост цен на автомобили, который резко усилился в первом квартале нынешнего года, уточнили в агентстве.

Ранее в этот день глава Минфина РФ Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) заявил, что российские чиновники могли бы пересесть на автомобили LADA. По его мнению, задачей государства является наладить работу предприятия так, чтобы бизнес был устойчивым и перспективным.