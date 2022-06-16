Роулинг пообещала заменить молнию на лбу Гарри Поттера на украинский тризуб

Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг готова изобразить на лбу главного героя шрам в виде украинского трезубца вместо знаменитой молнии.

Об этом она рассказала 16 июня во время розыгрыша со стороны пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова, известных под псевдонимами Вован и Лексус.

Пранкеры вели с писательницей разговор от имени президента Украины Владимира Зеленского. В один момент они отметили, что шрам Гарри Поттера похож на букву Z и предложили заменить его волшебнику на украинский тризуб, а также сделать ему прическу в виде казацкого чуба.

Роулинг ответила, что шрам не олицетворяет какую-либо букву, но подхватила идею и сделала пометку в свой блокнот.

«Мне будет полезно что-то сделать самой в социальных сетях. Я думаю, это сразу попадет в газеты», — сказала автор книг.

Видео пранка было размещено на Rutube.

Ранее 19 мая Вован и Лексус разыграли бывшего президента США Джорджа Буша — младшего. Они предложили ему ответить на звучавший в фильме «Брат-2» вопрос «Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах?» Бывший политик предпочел согласиться.

9 июня стало известно, что YouTube удалил резервный канал пранкеров без объяснения причин. Они заявили, что действия видеохостинга заставляют задуматься о том, насколько это «свободная» площадка.