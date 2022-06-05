Первое издание «Гарри Поттера» с подписью Роулинг выставили на аукцион

Первое издание книги «Гарри Поттер» с подписью автора выставили на аукцион. Начальная цена лота составляет $250 тыс. Редкий экземпляр книги Роулинг считается одним из 500, которые были изданы в твердом переплете, передает телеканал «Известия». На страницах «Гарри Поттера» можно найти несколько ошибок, среди которых неправильно написание слова «философский».

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