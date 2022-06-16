В Краснодарском крае продают жилье со скидками до 26%

В Краснодарском крае выявлены самые большие скидки на вторичное жилье в России — в мае они достигали 26%. Об этом «Известиям» рассказали аналитики центра «Домклик» (структура «Сбера») в четверг, 16 июня.

В регионе различие в стоимости квадратного метра по ипотечным сделкам и по объявлениям в январе составило 23,4%, феврале — 24,3%, марте — 23,9%, апреле — 22,3%, мае — 26%.

В Москве — значительно меньше: в январе — 5,1%, феврале — 4,6%, марте — 4,6%, апреле — 4,7%, мае — 6,6%. В Московской области: в январе — 7,9%, феврале — 7%, марте — 8,1%, апреле — 7,6%, мае — 7,16%. В Санкт-Петербурге: в январе — 4,3%, феврале — 4,3%, марте — 4,2%, апреле — 4,8%, мае — 2,6%.

Руководитель аналитического центра «Домклик» Мария Ромчанова заявила, что сегодня в большинстве регионов началось восстановление рынка недвижимости на фоне смягчения политики Центробанка.

«Однако на рынке по-прежнему велика доля предложений с ценами, которые в рамках реальных сделок будут скорректированы, особенно на вторичном рынке. В исследовании мы оцениваем готовность продавцов идти на уступки и насколько реально покупателю снизить цену в процессе торгов», — пояснила она.

В конце мая аналитики Knight Frank Russia и проекта Mantera Seaview residence рассказали «Известиям», что Сочи возглавил рейтинг цен на элитное жилье в России, где средняя стоимость 1 кв. м за I квартал 2022 года достигла 2,1 млн рублей. На втором месте оказалась Москва с ростом до 1,6 млн за «квадрат», на третьем — Санкт-Петербург — 606 тыс. рублей за 1 кв. м.