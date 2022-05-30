Сочи возглавил рейтинг самого дорогого жилья в России

Сочи возглавил рейтинг цен на элитное жилье в России, где средняя цена 1 кв. м за I квартал 2022 года достигла 2,1 млн рублей. Об этом заявили «Известиям» аналитики Knight Frank Russia и проекта Mantera Seaview residence в понедельник, 30 мая.

На втором месте оказалась Москва с ростом до 1,6 млн за «квадрат», на третьем — Санкт-Петербург — 606 тыс. рублей за 1 кв. м.

«За первый квартал средневзвешенная цена на первичном рынке элитной недвижимости Сочи выросла на 17%, что связано как со снижением курса рубля (один проект из четырех, представленных в продаже, номинирован в долларах), так и с прямым повышением цен в строящихся объектах», — рассказала региональный директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Russia Ольга Широкова.



По ее словам, динамика роста цен в Москве чуть выше, чем в Сочи: в столице средневзвешенная цена 1 кв. м за квартал увеличилась на 19% и достигла 1,6 млн рублей. Повышение цены произошло на фоне продолжительного сокращения предложения. Также был отмечен прямой рост цен в строящихся проектах. Однако в связи с тем, что рынок столицы практически полностью перешел на рублевое ценообразование влияние изменения курса валют оказалось незначительным.



В начале этого года было зафиксировано изменение структуры спроса. В прошлом году 56% покупателей резиденций в качестве цели покупки называли постоянное проживание. В 2022-м отмечается увеличение доли инвесторов до 65%, рассказала коммерческий директор проекта deluxe-класса Mantera Seaview residence Елена Кабешева.



«Перераспределению интереса инвесторов с Москвы на Сочи способствует возрастающий дефицит нового качественного предложения в премиальном сегменте в столице», — полагает она.

По данным аналитиков, наименьший прирост средневзвешенной цены за «квадрат» отмечен в Санкт-Петербурге: за квартал рост составил +14%.



В сравнении с Москвой и Сочи рост цен в Санкт-Петербурге всегда был более сдержанным, заключила Ольга Широкова.

В марте федеральный портал «Мир квартир» отмечал, что с марта 2021 года квадратный метр жилья в новостройках на курортах Краснодарского края подорожал на 73%, на вторичном рынке — на 59%. Больше всего «квадрат» подорожал в Сочи — на 98,7%. В Геленджике он подорожал на 88,2%, в Туапсе и Новороссийске на 72 и 69,7% соответственно, а в Анапе на 52,2%.

На вторичном рынке также лидирует Сочи с приростом цены за 1 кв. м на 67,2% за год. Затем идут Геленджик (66,5%), Новороссийск (59,1%), Туапсе (46,7%), Анапа (43,1%).