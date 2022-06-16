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Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла за поддержку спецоперации на Украине

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Великобритания ввела санкции в отношении патриарха Московский и всея Руси Кирилла. Об этом сообщается в четверг, 16 июня, в пресс-релизе правительства страны.

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Отмечается, что патриарх Кирилл попал в черный список за поддержку российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Помимо него, в санкционный список попали еще несколько граждан РФ: уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов, глава совета директоров группы компаний «Волга-Днепр» Алексей Исайкин.

2 мая сообщалось, что Евросоюз отказался от введения санкций против патриарха Кирилла после просьбы Венгрии.

31 мая Верховная рада Украины проголосовала за введение санкций против патриарха Кирилла. По словам депутата Алексея Гончаренко, в отношении патриарха Кирилла и других представителей Русской православной церкви предусмотрены санкции на 10 лет, теперь это решение парламента должен рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Западные страны начали ужесточать санкции против Москвы на фоне проведения Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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