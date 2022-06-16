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Легкомоторный самолет упал в Тюменской области

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Фото: МЧС Тюменской области
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Частный легкомоторный самолет упал в четверг, 16 июня, в Тюменской области. В результате крушения пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

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Крушение произошло утром в городе Ялуторовске, откуда с аэродрома Пустошкино и вылетел самолет.

«Сегодня в 09:37 (07:37 мск) поступило сообщение о падении частного легкомоторного одноместного самолета <...> Сотрудники МЧС провели деблокирование пилота из корпуса воздушного судна и передали бригаде скорой медицинской помощи», — рассказали в пресс-службе МЧС.

Пострадавший был госпитализирован с различными травмами. Отмечается, что в настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники транспортной прокуратуры.

11 июня в Самаре легкомоторный самолет попытался взлететь, но не смог и перевернулся при приводнении, погибших нет.

1 июня стало известно, что Следственный комитет РФ начал проверку по факту жесткой посадки самодельного летательного аппарата в Татарстане. Мужчина, управлявший планером, погиб. В качестве основных версий рассматриваются отказ техники, ошибка пилота при маневрировании, а также неблагоприятные погодные условия.

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