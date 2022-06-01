Пилот погиб при посадке самодельного планера в Татарстане

Следственный комитет начал проверку по факту жесткой посадки самодельного летательного аппарата в Татарстане. Мужчина, управлявший планером, погиб.

Трагедия произошла 1 июня вблизи Елабуги. Пилот 1956 года рождения совершил жесткую посадку, в результате чего летательный аппарат полностью уничтожен. Проверку проводит Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте, пишет InKazan.ru. В качестве основных версий рассматривается отказ техники, ошибка пилота при маневрировании, а также неблагоприятные погодные условия.

Собственную проверку также проводит Приволжская транспортная прокуратура.

В марте параплан потерпел крушение при посадке в городе Харовск в Вологодской области. Пилот не пострадал, но при падении летательного аппарата были оборваны линии электропередач. Без электричества остались дома в трех населенных пунктах.