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В США рассказали об увеличении финансирования VPN-разработчиков из-за ограничений РФ

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rafael Henrique
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Правительство США увеличило финансирование трем технологическим компаниям, которые разрабатывают VPN-сервисы, чтобы помочь россиянам обойти ряд ограничений и получить доступ к западным СМИ, рассказали Reuters знакомые с ситуацией источники.

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«Финансирование сосредоточено на трех фирмах, которые строят виртуальные частные сети (VPN) — nthLink, Psiphon и Lantern, и нацелено на поддержку недавнего роста числа их российских пользователей», — приводит агентство данные информаторов 15 июня.

Согласно общедоступным финансовым документам, рассмотренным агентством Reuters, в период с 2015 по 2021 год три VPN-сервиса получили финансирование в размере не менее $4,8 млн. С февраля общий объем финансирования, выделяемого компаниям, увеличился почти вдвое.

Финансирование осуществляется через агентство США по глобальным медиа (USAGM). В заявлении, на которое ссылается агентство, говорится, что оно поддерживает разработку целого ряда инструментов для обхода интернет-блокировки, включая VPN.

Мартин Чжу, технический директор nthLink, сказал, что число ежедневных пользователей приложения в России недавно резко возросло.

«График скакнул с 1000 в один день до 10 000 на следующий день, потом до 30 000 и до 50 000 после», — добавил Чжу.

Майк Халл, генеральный директор Psiphon со штаб-квартирой в Торонто, сказал, что недавнее финансирование правительства США сыграло «важную роль» для компании, так как более 1,3 миллиона россиян в день пользуются сетью Psiphon.

15 июня директор департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях посоветовал отключать VPN-сервисы перед тем, как получать финансовые услуги через интернет (например, оформление кредита или обмена валюты). В противном случае возрастает риск стать жертвой мошенников, считает специалист.

2 июня Роскомнадзором сообщил об ограничительных мерах в отношении нарушающих законодательство России VPN-сервисов для соблюдения требований российского законодательства.

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