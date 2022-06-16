В России планируют ужесточить требования к выдаче водительских прав

С 1 сентября 2023 года в РФ могут ужесточить требования к выдаче водительских удостоверений категории D и обязать живущих в России иностранцев обменивать национальные права на российские. Об этом 16 июня рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».

Согласно подготовленному МВД проекту, права категории D предполагается выдавать только если у автомобилиста уже есть годовой стаж вождения легкового или грузового автомобиля. Сегодня такое удостоверение может получить любой гражданин, не имеющий опыта вождения.

Также из соображений безопасности водителям, наказанным за вождение в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования предлагается запретить сдавать экзамен на права в ГИБДД в течение года после решения суда.

А проживающим в России иностранцам необходимо будет обменять национальные водительские права на российские в течение года после получения вида на жительство в Российской Федерации.

Юрист также сообщил, что в документе есть норма, которая призвана упростить жизнь тем автомобилистам, у которых в собственности есть прицеп.

2 июня стало известно, что Министерство внутренних дел России совместно с Минцифры создает новый ресурс для проверки выданных водительских удостоверений. В МВД пояснили, что информацию о выданных водительских удостоверениях будут передавать в цифровой профиль гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг посредством витрины данных ГИБДД.