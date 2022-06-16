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Законопроект о регулировании криптовалют может быть рассмотрен осенью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Законопроект о регулировании криптовалют может быть внесен в Госдуму в сентябре 2022-го, при этом законодатели склоняются к более жестким нормам для рынка виртуальных денег, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в нулевой день.

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«Я допускаю, что законопроект о регулировании майнинга появится в Госдуме в ближайшее время. Есть версия законопроекта, которую внес ряд депутатов. Однако, на мой взгляд, он носит рамочный характер. Поэтому я допускаю, что появится новая версия законопроекта, которая будет разработана правительством и Центральным банком», — рассказал он.

Аксаков уточнил, что уже есть законопроект о криптовалютах, в котором прописан связанный с майнингом вопрос. Необходим консенсус по законопроекту между правительством и Центральным банком. Законопроект о майнинге будет внесен в Госдуму в ближайшее время, а о криптовалютах — осенью, сообщил он.

Парламентарий напомнил, что Центробанк придерживается довольно жесткой позиции в отношении легализации криптовалют. Регулятор уверен, что у криптовалют нет будущего и они находятся под довольно жестким контролем и регулированием спецслужб недружественных стран.

«Поэтому есть риски для частных лиц, которые инвестируют в крипту. В ЦБ от своей позиции не отказываются, придерживались ее на всех последних дискуссиях. Более того, позиция Минфина [о том, что обращение альткоинов стоит легализовать и установить регулирование для этого рынка] также становится более жесткой. Полагаю, осенью законопроект может появиться в Госдуме. Может быть, будет найден компромисс, который будет заключаться в очень жестком регулировании крипторынка», — предположил Аксаков.

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